Tchad : les jeunes sensibilisés contre le VIH/SIDA à Ati

Le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Ati a organisé dimanche après-midi une journée culturelle dans le cadre de ses activités de lutte contre le VIH/SIDA en milieu jeune et adolescent.



Le but de cette journée est de sensibiliser les jeunes et adolescents pour lutter contre le VIH/SIDA dans la ville d'Ati et les villages environnants.



Les jeunes de la ville se sont défiés à plusieurs jeux-concours, aboutissant à une remise de prix aux meilleurs. La journée a également été marquée par un dépistage volontaire.