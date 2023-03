Tchad : les joueurs U17 du Batha accueillis en héros après leur épopée à N'Djamena

L'équipe U17 de Batha a marqué l'histoire en remportant la première édition de la Coupe Nationale du Tournoi de la Paix.



La délégation est arrivée hier après-midi à Ati et a été accueillie en héros par des dizaines de milliers de personnes. Les Aigles ont parcouru l'itinéraire principal de la ville d'Ati, à bord d'un véhicule Toyota V6, avant de rejoindre le palais de résidence du gouverneur où l'équipe a été accueillie par le secrétaire général de la province, le maire de la commune d'Ati, tous les responsables des services déconcentrés de l'État et la population.



Des milliers de personnes sont venues pour fêter la victoire de leurs héros, offrant un accueil chaleureux à la délégation.



Une foule dense, joyeuse, de tous âges et milieux confondus, s'est massée en fin d'après-midi pour saluer l'équipe.