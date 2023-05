Tchad : les journalistes appellent à une meilleure protection et liberté d'expression

À l'occasion de cette journée, les journalistes ont formulé des recommandations au gouvernement : "appliquer dans un bref délai les recommandations des journalistes au Dialogue National (DN), garantir la sécurité des journalistes et la viabilité des organes de presse leur permettant d'avoir accès aux sources d'informations, augmenter la subvention de l'aide à la presse et la verser régulièrement, payer sans délai les arriérés de passifs de l'ex-ONRTV et les arriérés de deux ans de frais de location de la Maison des Médias, accélérer la construction de la Maison des Médias du Tchad, construire des logements sociaux pour les journalistes et créer un statut particulier pour les journalistes. Aux financiers, d'appuyer les journalistes et les organes de presse afin de suivre régulièrement le processus de l'ordre constitutionnel du Tchad et à la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) de valoriser la carte de presse dans son design et de communiquer son importance aux forces de défense et de sécurité et de revoir les conditions d'acquisition de la carte professionnelle".



Pour le président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abbas Mahamoud, le Tchad est classé 109e sur 180 pays en matière de liberté de la presse cette année. "Je me réjouis, monsieur le Ministre, qu'aucun journaliste ne soit emprisonné pour des raisons liées à son travail", a-t-il affirmé.