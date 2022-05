Tchad : les journalistes de la zone méridionale outillés en vue du dialogue

Une quarantine de journalistes de la zone méridionale du pays suivent une formation de renforcement des capacités depuis ce mercredi 4 mai à Moundou, dans le Logone occidental.



Les participants étant des rédacteurs en chef des médias de proximité, les échanges produits leur permettent de favoriser une participation efficace de la population au Dialogue National Inclusif pointant à l'horizon. Cette formation se déroulant dans les locaux de l'ATNV de Moundou aura une durée de deux jours.



Le dialogue étant reporté, cela n'empêche pas le renforcement des capacités des journalistes, souligne Mayala Ngaralbaye, cheffe de la cellule et Communication du Comité National du Dialogue National Inclusif. La formation s'accentue sur la diffusion des bonnes informations dans l'impartialité et dans l'objectivité pendant cette période de messe des filles et fils du Tchad.



Le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Souleymane, a ouvert les travaux de formation et demandé aux journalistes de faire des productions favorisant l'éveil de conscience de la population dans la paix et la cohésion sociale.



Les différents thèmes abordés portent sur les enjeux du Dialogue National Inclusif et le rôle du journaliste avant, pendant et après ce dialogue. Ces thèmes sont présentés et animés par Dedjebé Tirégaye et Mayala Ngaralbaye, membre de ladite cellule.