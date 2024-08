Tchad : les journées du 11 et 12 août fériées et chômées en raison de la Fête nationale

Dans un communiqué officiel, le ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale informe qu’ « à l’occasion de l’Anniversaire de la Proclamation de l'Indépendance, fête nationale, et conformément à l’article 02 du décret N°273/PR/MFPTDS/2019 du 07 mars 2019, modifiant l'article 02 du décret N°413/PR/PM/MFPTEM/97, du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, que la journée du dimanche 11 août 2024, Fête nationale est déclarée fériée et payée sur l’ensemble du territoire ».



« Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 12 août 2024 est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire », conclut le communiqué du ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale.