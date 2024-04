Tchad : les kits électoraux réceptionnés dans la Tandjilé pour les élections présidentielles

Ces kits comprennent 1 397 urnes et 1 397 isoloirs, correspondant au nombre total de bureaux de vote dans la province de la Tandjilé. En plus des urnes et des isoloirs, le président provincial de l'ANGE de la Tandjilé a également reçu d'autres matériels électoraux.



La cheffe de mission, Madial Achta Niga Djako, a déclaré que ces kits ont été remis à l'ANGE de la Tandjilé pour l'organisation de l'élection présidentielle, qui vise à rétablir l'ordre constitutionnel.



Elle a exhorté les membres de l'ANGE provincial de la Tandjilé à déployer rapidement ces matériels dans les départements afin de garantir une élection juste, transparente et crédible, soulignant que cela est crucial pour l'instauration de la paix et le développement.