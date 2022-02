Tchad : les lauréats de la 2e promotion de l’EPASM en soutenance à Mongo

La troisième vague de lauréats de la deuxième promotion de l’École professionnelle des agents sociaux sanitaires (EPASM) a débuté les soutenances le 26 février au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mongo.



Le jury est composé de la déléguée sanitaire provinciale du Guéra, du directeur général de l'hôpital provincial de Mongo, du directeur général de l’EPASM, des directeurs de mémoire ainsi qu’un bon nombre d’invités venus pour la circonstance.



11 étudiants soutiennent leur mémoire de fin de formation.



L’EPASM est née en 2016 et en est à sa 6ème année de formation. Elle forme des agents techniques de santé, des sages-femmes diplômées d’État et des infirmiers diplômés d’État, notamment en nutrition humaine. Depuis sa création, l'École de santé a formé des centaines d'étudiants toutes filières confondues.



Issakha Hamit, directeur général de l’EPASM, indique que cette structure éducative a du personnel compétent et qualifié dans le domaine sanitaire.



La déléguée sanitaire provinciale du Guéra, Anigué Iré Diane, exhorte à plus d'efforts sur les modalités pratiques du métier d'agent de santé. Pour sa part, le directeur général de l'hôpital provincial de Mongo, Ali Mahamat Nour Mallaye, appelle les étudiants à donner le meilleur d'eux pour convaincre le jury.