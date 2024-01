Tchad : les lauréats formés en radiologie et imagerie médicale recus par le ministre de la Santé

Lors de cette rencontre, le porte-parole des lauréats, Yves Govondandi Lakreo, a tenu à reconnaître le leadership du ministre et à saluer sa vision ainsi que son engagement pour la formation continue du personnel soignant. Il a également félicité le ministre pour la confiance renouvelée en lui par les plus hautes autorités du pays ainsi que par le Secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention. Les jeunes diplômés se disent engagés à travailler dans l'intérêt de la population.



Le Secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Professeur Abderrazzack Adoum Fouda, a exprimé ses remerciements aux diplômés pour avoir reconnu les efforts du ministère. Il leur a également adressé une invitation à maintenir leur enthousiasme afin de contribuer à l'amélioration du système de santé.



L'inspecteur général Dr Ismael Bahar Bachar a rappelé aux diplômés qu'ils constituent la première promotion dans ce domaine spécifique et que leur retour va apporter un plus dans la prise en charge des patients.



Quant au Directeur Général de Santé Publique Dr Aliace Yam-madji, il a invité les jeunes diplômés à considérer les anciens professionnels de la radiologie et de l'imagerie médicale pour un véritable partage d'expériences.



Le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que les ressources humaines sont l'un des piliers du système de santé et une priorité absolue dans ses actions visant à rendre le système résilient. Selon lui, pour construire un système de santé solide, il est essentiel de renforcer les ressources humaines.



Le Ministre a également encouragé le programme à collaborer avec d'autres services afin de créer des opportunités permettant à ces jeunes diplômés de mettre en pratique leurs connaissances au profit de la population.



Le Ministre a par ailleurs souligné la vision du Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi que son soutien constant au système sanitaire du pays.