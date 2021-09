Tchad : les lauréats professionnels de l’éducation disent « non au recrutement sélectif »

Tôt ce matin du 28 septembre 2021, sous l'échangeur de Chagoua dans le 7ème arrondissement de la capitale, les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique ont pris d'assaut le rond-point, lieu de départ pour la manifestation revendiquant leur intégration à la fonction publique.



Il est 8h 35mn lorsqu'arrive le porte-parole des lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique, Neuzilka Emmanuel et les membres du bureau, distribuent les feuilles A4 en blanc-noir. Des coups de sifflet et des cris retentissent. Les lauréats se mettent en route, en direction l'échangeur de Dembé. Ils occupent la voie rendant difficile la circulation routière. L'hymne national est entonné à répétition, tout le long de la marche jusqu'au marché de Dembé, sans interventions policières. C’est le moment pour les manifestants de brandir des pancartes sur lesquelles on peut lire : « non au chômage de plus de 15 ans » ; « non au recrutement sélectif », « un gouvernement sans foi ni loi » et « opinion Internationale, au secours des lauréats ».



Les manifestants ont marché plus de 10 kilomètres à travers la ville. Après avoir contourné l'échangeur de Dembé, ils ont marché sur l'avenue Thérèse Baylem Dana et pris la direction du domicile de Haroun Kabadi à l'avenue Kondol, lieu où devait finir la marche de revendication. À dix mètres du point d'arrêt, la police nationale a débarqué avec son arsenal de répression et a fait usage de gaz lacrymogène, envahissant toute l'avenue.

Les concessions voisines ont pollué par la fumée bleuâtre du gaz. Puis ce fut la débandade totale des manifestants. Beaucoup se sont réfugiés dans les domiciles des particuliers. De même, la presse qui couvrait cette manifestation a trouvé refuge dans un restaurant à proximité de la voie publique. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir avec exactitude le nombre de manifestants arrêtés.