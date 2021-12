Tchad : les lauréats professionnels de l’éducation s’alarment de la situation sociale

Le porte-parole du collectif des lauréats professionnels de l’éducation, Neuzilka Emmanuel, a fait un point de presse le 5 décembre, dénonçant la situation des diplômés sans emploi. Dans son intervention, il a affirmé que les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique « ne sont pas toujours libérés du chômage et ne doivent jamais baisser les bras ».



"Nous sommes navrés d'entendre nos gouvernants chanter le dialogue et le vivre ensemble du moment où nous, enfants du Tchad, soucieux de l'avenir de notre pays, cherchons à le faire relever pour un décollage économique. Des individus se réclamant autorités intouchables, cherchent vaille que vaille à créer des troubles et des vives tensions, profitant pour piller complètement notre pays sans penser à répondre aux attentes des populations vulnérables", vocifère Neuzilka Emmanuel.



« Les populations vulnérables souffrent amèrement », poursuit-il.



Il a également touché du doigt le sort des personnes handicapées en affirmant qu’ils meurent de faim, tandis que les retraités, veuves et orphelins sont à l’abandon.



Neuzilka Emmanuel qualifié de sauvage la répression d’une manifestation d’étudiants de médecine.



Le porte-parole des lauréats adresse une mise en garde aux autorités : « Nous sommes informés de la mise en place d'une nouvelle commission chargé du reversement des contractuels scientifiques. Connaissant vos intentions mafieuses habituelles, nous vous mettons en garde contre la présence sur l’arrêté d'une seule personne non contractuelle et sans nous consulter ».