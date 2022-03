Tchad : les lauréats professionnels maintiennent la pression et refusent le concours d'intégration

Au cours d'un échange d'une trentaine de minutes, certains membres des forces de l'ordre ont à l'écart indiqué : "nous avons aussi parmi ce groupe des jeunes diplômés nos petits frères et sœurs, des amis et bien d'autres (...) allons nous les empêcher de revendiquer leurs droits ?"



Au sein des lauréats professionnels de l'éducation nationale, le malaise est totale et le porte-parole Emmanuel Neuzilka n'a pas caché son indignation : "nous avons tant crié que notre système éducatif est à terre. Les autorités ont tué le système éducatif tchadien et nous leur avons apporté le corps ce jour. Il est encore possible de le réanimer. Cela passe par l'intégration des lauréats professionnels de l'éducation nationale. Assez des mensonges, il est inadmissible que les lauréats professionnels soient soumis à un quelconque concours. Non ! Ce n'est pas faisable, c'est de la gabegie, un désordre administratif".