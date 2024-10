Tchad : les leaders communautaires dans la prévention des conflits intercommunautaires à Sarh

Ce vendredi 18 octobre 2024, l’Association des Leaders Communautaires (ALC) organise à Sarh un atelier axé autour du thème, « la prévention et la résolution des conflits intercommunautaires ». Cette initiative qui réunit divers acteurs locaux, s’inscrit dans le cadre de renforcement de la cohésion sociale.



Il a attiré des responsables locaux, des représentants de la société civile et plusieurs membres de la jeunesse locale. Le coordonnateur de l’Association des Leaders Communautaires, en abrégé ALC, Robngue Rarikingar a souligné l’importance du dialogue comme moyen principal de prévenir les tensions intercommunautaires.



« Les conflits naissent souvent de malentendus ou d’incompréhensions. Notre rôle est d’établir des ponts de dialogue entre les communautés, afin d’éviter toute forme de violence », a-t-il déclaré. Il a également rappelé l’engagement de l’Association à promouvoir une coexistence pacifique entre les différentes communautés ethniques et religieuses de la province du Moyen-Chari.



Cet atelier est une occasion pour certains leaders communautaires de partager des témoignages poignants. Simadji Bruno, un participant venu du département de la Grande-Sido, a raconté comment son organisation s’implique activement dans la résolution des conflits, à travers des campagnes de sensibilisation et des causeries-débats.



« Aujourd’hui, nos marchés et nos écoles sont redevenus un lieu de partage et de rencontres entre nos différentes communautés. La paix est possible », a-t-il témoigné. Le coordonnateur de l’ALC, Robngue Rarikingar a réitéré l’engagement de son Association à œuvrer pour une paix durable.



« La paix est une construction collective, et chaque acteur, qu’il soit citoyen ou leader, a un rôle à jouer. Nous devons tous être des artisans de la paix », a-t-il conclu. Il faut noter que cette initiative de l’Association des Leaders Communautaires montre l’importance de la mobilisation locale pour instaurer une paix durable.



L’organisation d’autres sessions similaires est d'ores et déjà envisagée dans d’autres départements de la province du Moyen-Chari, avec l’espoir que les solutions locales et le dialogue intercommunautaire puissent mettre un terme aux conflits récurrents.