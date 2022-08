Tchad : les leaders du CLOJ-T encouragent les jeunes du 8e arrondissement au débat d'idées

Les conférenciers ont échangé sur la paix, le vivre-ensemble, l'avenir de la jeunesse tchadienne et le destin du Tchad, en se focalisant sur le dialogue national inclusif et le vivre-ensemble entre les uns et les autres pour une transition apaisée et transparente au Tchad.



Le président du comité, Gnanguele Fetounkn, appelle la jeunesse à échanger, communiquer et discuter sur ses idées pour contribuer au dialogue.



Pour sa part, Mbaiganon Mbayo, conférencier, souligne que la paix n'est pas une démarche facile mais est nécessaire pour un développement durable.



​L'engouement de la jeunesse pour cette initiative de débat s'est illustrée à travers de multiples questions adressées aux conférenciers.