Tchad : les leaders politiques du Ouaddaï préconisent un Fonds spécial pour la campagne référendaire

Les participants se sont penchés sur des thématiques enrichissantes pour préparer les échéances électorales à venir, dont l'élection référendaire. Ils ont formulé plusieurs recommandations, notamment celle d'impliquer davantage toute la classe politique dans les instances de décision de la République, sans discrimination, et de dynamiser la vie politique en octroyant un fonds spécial à tous les partis politiques, dans un bref délai, pour leur permettre de mener une campagne de sensibilisation efficace sur les enjeux de l'élection référendaire. Ils ont également suggéré au PNUD d'organiser régulièrement des séminaires sur divers thèmes pour les leaders des partis politiques et leurs bases.



Mme Hawa Mahamat Taher, coordinatrice adjointe du CNCP, a souligné que les objectifs de l'atelier ont été atteints, grâce à la qualité des intervenants et des participants. Elle a remercié les autorités administratives et les partenaires, en particulier le PNUD, pour leur contribution à la réussite de l'atelier.



La représentante du PNUD, Mme Kedber Guenang, a affirmé l'engagement de son organisation aux côtés du gouvernement du Tchad et du CNCP dans ce processus, qui vise à atteindre les objectifs de paix, justice et institutions efficaces. Elle a exprimé sa gratitude envers les participants pour leurs contributions substantielles et espère que la formation portera ses fruits lors de la campagne de l'élection référendaire.



En clôturant l'atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, s'est félicité de l'atmosphère constructive de la formation et a adressé ses remerciements aux formateurs, tous membres du CNCP, ainsi qu'aux participants pour leurs échanges fructueux. Il a également remercié le PNUD pour son soutien continu au gouvernement d'union nationale dans la réalisation de la phase 2 de la transition.