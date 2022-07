TCHAD Tchad : les ligues d’athlétisme haussent le ton face à plusieurs maux

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 27 Juillet 2022



Le collectif des ligues d’athlétisme du Tchad entend organiser un congrès de la Fédération tchadienne d’athlétisme le 15 août prochain, pour élire les nouveaux membres du bureau exécutif.

Une conférence de presse a été organisé ce mercredi 27 juillet 2022 au CEFOD par le collectif, et au cours de laquelle, il a fait le bilan de ses activités réalisées et en cours de réalisation, mais aussi et surtout, sur les questions d’actualité sportive concernant l’athlétisme.



Pour le président de la ligue d’athlétisme de la ville de Ndjamena, Ahmat Mahamat Guémé, l’année 2022 est déclarée « année de sport » par le président du Conseil militaire de transition. Mais les athlètes sont voués à leur triste sort, malgré les efforts inlassables qu’ils ne cessent de déployer chaque jour.



Ahmat Mahamat Guémé précise que l’athlétisme a fait la fierté du Tchad dans le passé, faisant référence ainsi au feu Idriss Mahamat Ouya, champion d’Afrique du saut en hauteur, avec un saut de 2,16 m, au feu Ahmed Issa, champion d’Afrique au 800 m avec 1,47mn, Alladoum Boulo, champion d’Afrique centrale au 400 m en 1976, en 47mn, Abba Kimet, champion d’Afrique centrale au 100 m en 1970.



Le président de la ligue d’athlétisme Ahmat Mahamat Guémé estime que la crise qui sévit en ce moment ne favorise guère l’épanouissement de ce noble sport, et plombe de facto tous ses pratiquants au premier rang desquels, les athlètes.



« La seule goutte qui fait déverser l’eau du vase est bien entendue la sélection des athlètes pour les jeux de la solidarité islamique en Turquie, du 9 au 18 août 2022. Cette sélection est contestée publiquement par les athlètes eux-mêmes, parce qu’il n’y a pas eu de sélection, plutôt une cooptation sur la base du copinage, soit d’appartenance aux clubs des dirigeants de la fédération, des athlètes mineurs, bref, une sélection de vacances mais pas de compétition, pour défendre les couleurs de la nation », a-t-il fustigé.



D’après ce dernier, le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports doit très rapidement remédier à cet état de faits, pour éviter au pays un gaspillage, et rendre justice aux athlètes méritants. Bien que les moyens fassent cruellement défaut pour le développement de ce sport, il n'en demeure pas moins que le manque d’un leadership avéré des instances dirigeantes de l’athlétisme ne soit à la hauteur de cette mission.



Et cela handicape cruellement son émergence et surtout sa visibilité, tout en définissant l’athlétisme comme étant un ensemble d’exercices physiques, de sports individuels que, seule la performance peut faire la différence. Pour le rayonnement du sport en général et de l’athlétisme en particulier, le président Ahmat Mahamat Guémé affirme que certaines pratiques avilissantes doivent systématiquement cesser pour taire place au mérite.



« Par cette conférence de presse, la ligue d’athlétisme de la ville de Ndjamena, porte-parole des autres ligues régionales, interpelle le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entreprenariat de prendre à bras le corps, le problème de l’athlétisme tchadien pour apporter des solutions idoines et définitives », a-t-il soutenu.



Selon lui, il est vrai que certaines actes courageux et louables ont été entrepris, allant de la suspension de la Fédération, à la mise en place d’un comité de gestion dont la mission était presque achevée, mais hélas, tout est à refaire. Par ailleurs, il rappelle au ministre de la Jeunesse que, seize ligues régionales ont signé à la majorité absolue un mémorandum pour exiger la tenue d’une assemblée générale de la Fédération tchadienne d’athlétisme, mais depuis lors rien ne s’en était suivi.



Car, pour lui, la demande à la majorité absolue des ligues pour organiser l'assemblée générale devient obligatoire. « Alors, le ministère est interpelé à plus d’un titre pour faire appliquer les dispositions statutaires et réglementaires régissant les organisations sportives dans notre pays, dont la fédération d’athlétisme », a interpellé Ahmat Mahamat Guémé.



De ce qui précède, le collectif tient à informer l’opinion nationale et internationale, de la tenue du congrès de la Fédération tchadienne d’athlétisme le 15 août 2022. Ceci demeure l’une des solutions primordiales et incontournables pour résoudre le problème de l'athlétisme tchadien, afin de mettre en confiance l’ensemble des acteurs de ce sport, dont les athlètes.



Le collectif recommande ce qui suit : au ministère en charge des Sports, la relecture des textes de base de la fédération tchadienne d'athlétisme ; l'organisation d’une assemblée générale élective dans un bref délai ; l’allégement du circuit des compétitions au niveau national et international. Aux cadres d’EPS et dirigeants, de remplir leur mission objectivement, vis-à-vis des athlètes et de l’athlétisme ; respecter la tutelle. Enfin, aux athlètes, de cultiver la passion à l’athlétisme et de respecter les règles d’athlétisme.





Dans la même rubrique : < > Tchad : "l'inclusivité ne doit pas être confondue à l'unanimité", estime le PCMT Tchad : la récolte du maïs, de l'arachide et du manioc soulage certains ménages Dialogue au Tchad : "nous sommes sur la dernière ligne droite", Mahamat Idriss Deby Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)