Tchad : les lycéens affrontent la seconde série du baccalauréat

BOL - Le secrétaire général de la province du Lac Yaya Ousmane Adoum, a officiellement lancé la deuxième série des épreuves écrites dans l'unique centre de composition du Lac, regroupant au total 306 candidats.



C'est en présence du délégué provincial de l'éducation nationale du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar, du président du centre Ibrahim Mahamat Iguemir et des responsables de forces de défense et de sécurité que le lancement a eu lieu.



Le secrétaire général a exhorté les candidats au travail bien fait.



Sur les 97.915 candidats, 25 458 ont été déclarés admissibles soit 26% et 37 349 sont ajournés.