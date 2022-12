Tchad : les magistrats affirment être en insécurité et annoncent une assemblée générale

Les magistrats protestent contre "l'insécurité causée par les arrêtés n°150 et 151 du ministre de la Sécurité, retirant tous les éléments de sécurité dans les juridictions et de tous les officiers de police judiciaire de la Coordination de la police judiciaire".



Le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Benguela Guinjinga, a instruit le 20 décembre le commandement de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du déploiement de ses éléments dans les différents sites occupés précédemment par les éléments de la gendarmerie en détachement.



D’après les deux syndicats des magistrats, les arrêtés ministériels n° 0150 et 0151 “viennent anéantir les revendications des magistrats quant à leur sécurité et vont également à l’encontre de la politique du président de la transition, soucieux de la sécurité des magistrats et de l’instauration d’un état de droit”.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Ismak Issakha Acheick, a instruit tous les chefs de détachement auprès des maisons d’arrêt et des trésors publics de garder leur position avec leurs éléments jusqu’au déploiement des éléments de la GNNT.