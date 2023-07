TCHAD

Tchad : les magistrats demandent le respect de leur corps et envisagent de porter plainte

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Juillet 2023

Les magistrats sont indignés face aux récentes déclarations de certains membres du gouvernement qui critiquent publiquement et discréditent le corps de la magistrature. En qualifiant la justice de "business" et les magistrats d'artisans de faux cadastraux, ces propos constitutent des délits d'outrage et de discrédit envers un corps constitué de l'État, tels que prévus et punis par les articles 142 et 144 du code pénal.