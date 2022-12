Tchad : les magistrats protestent contre le retrait des détachements destinés à leur protection

Les deux bureaux des syndicats des magistrats (SMT et SY AMAT), se sont réunis ce 20 décembre 2022 au Palais de justice de N’Djamena.



A cette occasion, dans un communiqué conjoint, « ils constatent avec regret et indignation les arrêtés 50 et 151, respectivement du 15 et 19 décembre 2022 du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, mettant fin aux détachements de 148 fonctionnaires du corps de la police nationale, des officiers, sous-officiers et soldats de la gendarmerie nationale, assorti d'une instruction ferme de regagner leurs corps d'origine sous peine de sanction ».



« Il est à signaler que ces arrêtés viennent anéantir les revendications des magistrats quant à leur sécurité, qui restent d'actualité et vont également, manifestement, à l'encontre de la politique du Président de la Transition, soucieux de la sécurité des magistrats et de l’instauration d'un Etat de droit », peut-on apprendre du communiqué conjoint.



Pourtant, l'établissement du corps de la police judiciaire au ministère de la Justice est une exigence des Etats généraux de la justice de 2003 et du Dialogue national inclusif et souverain, pour une justice saine et indépendante au Tchad. Et selon les deux syndicats de magistrats, cette situation d'insécurité en milieu judiciaire, causée par ces arrêtés, est susceptible de faire cesser les activités des magistrats dans l'ensemble des juridictions, et de provoquer des évasions dans les différentes maisons d'arrêt.



Cela dit, « les deux bureaux invitent les magistrats d'éviter toutes activités sans la présence des éléments de sécurité et d'être attentifs à une éventuelle assemblée générale ».