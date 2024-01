Tchad : les maires de la zone méridionale réunis pour créer une plateforme de concertation

Ce 27 janvier 2024, dans la salle de réunions de la mairie de Sarh, s'est tenue une rencontre d'information et d'échanges organisée par le Cadre de concertation des maires du sud du pays. L'objectif était de mettre en place une plateforme collaborative. Au total, 60 maires des communes de plein et de moyen exercices du Sud ont participé à cette rencontre.



Cette initiative vise à impliquer toutes les communes du sud du pays dans la recherche de ressources financières auprès d'ONGs et de sociétés opérant dans leurs villes respectives, afin d'améliorer leur fonctionnement. Mme Kabo née Rachel Sioudinan, maire de la ville de Sarh, a notamment souligné les difficultés financières rencontrées avec la Coton Tchad Société Nouvelle et l'importance de cette plateforme pour élaborer de nouvelles stratégies de revendication.



Dèmé Baïssema, maire de la ville de Gounou-Gaya, a fait remarquer que les communes du sud font face à de nombreuses difficultés, notamment le manque de ressources financières et d'investissement de la part de l'État pour la réalisation de projets.



Suite à un vote, la commune de Moundou a été choisie pour assurer la présidence de cette nouvelle plateforme, tandis que le secrétariat permanent revient à la commune de Gounou-Gaya et la trésorerie à la commune de Koumra. Le bureau exécutif est composé de représentants de 8 communes.