Tchad : les maîtres communautaires du Mandoul suspendent leur grève

La coordination provinciale des maîtres communautaires du Mandoul suspend sa grève de trois jours suite à une assemblée générale le 21 février 2022 a l'école du centre de Koumra. Ils revendiquent leur non paiement et le non renouvellement du contrat avec la Banque mondiale.



À l'ordre du jour de la rencontre d'hier figurait la suspension de la grève et la prise en compte des propositions de la délégation de l'éducation nationale du Mandoul en accord avec les parents d'élèves afin de reprendre les cours ce 22 février, explique Béranger Beldo, coordonnateur provincial des maîtres communautaires.



Le représentant des associations des parents d'élèves (APE) de Koumra demande aux maîtres communautaires d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour débattre du montant de rémunération suggéré de 60.000 Fcfa, ainsi que des forfaits de 6000 Fcfa et 9000 Fcfa respectivement aux maîtres communautaires de niveau 1 et 2 pris en charge par le Projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad (PREAT).



Par ailleurs, les maîtres communautaires déplorent le nombre pléthorique d'élèves dans les salles de classe.