Tchad : les maîtres communautaires en formation réclament leurs arriérés de bourse

Les maîtres communautaires de l’École Normale d'Instituteurs Bilingues de N’Djamena, à l'instar des autres provinces du Tchad, menacent de ne plus composer le Certificat Élémentaire Fondamental d'Enseignement Normal (CEFEN), par manque de paiement des bourses de formation, selon leur porte-parole, Djekonbé Désiré.



Subséquemment, Djekonbé Désiré détaille que la Banque mondiale a bien voulu recycler pour rehausser les niveaux de leurs études, pour pourvoir enseigner les enfants en signant un contrat avec le ministère de l'Éducation nationale pour deux ans de formation, avec versement des bourses d'études après le test de recrutement. Il déclare que la Banque mondiale a versé leurs bourses et qu'ils ne sont pas entré en possession, et que le projet de la banque est en train de prendre fin.



Dans ce cas, le porte-parole souligne s'ils reçoivent leurs bourses, ils composeront le CEFEN. Il lance un appel à l'endroit de leur hiérarchie, de prendre ses responsabilités et qu'ils puissent réellement répondre à leurs exigences, dit-il.