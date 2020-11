Tchad : les maîtres communautaires en grève au Mayo Kebbi Ouest

C'est une grève sèche et illimitée qui est déclarée depuis ce samedi 21 novembre dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Elle a lieu après le préavis de grève lancé le 12 novembre dernier, suite à la non satisfaction de la revendication de leurs droits constitués de plusieurs mois d'arriérés de subsides.



Les enseignants contractuels et subventionnés de la province du Mayo Kebbi Ouest qui observent cette grève, comptent tenir mordicus jusqu'à la satisfaction totale, selon un communiqué de presse.



Pour eux, cette grève sèche et illimitée concerne tous les enseignants contractuels et subventionnés qui exercent dans les établissements scolaires publics, privés et les élèves maîtres de l'École normale d'instituteurs bilingue de Pala et dans tous les départements de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Un président du comité de gestion de la grève est désigné en la personne de Amoula Jacob.