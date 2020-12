Tchad : les maîtres coraniques formés sur la protection de l'enfant

N'Djamena - Les maîtres et maitresses coraniques bénéficient d'une formation et d'une sensibilisation sur les textes juridiques relatifs à la protection de l'enfant, à l'initiative du ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



Lancée mercredi par la ministre Amina Priscille Longoh, la formation prend fin ce jeudi au centre Al-Mouna.



Dans son discours, la ministre a déploré le fait que la plupart de ces enfants soient détournés de leur objectif d'apprendre le livre Saint et poussés à la mendicité, les exposant ainsi à tout danger.



La représentante résidente de l'UNICEF indique que cette initiative du Gouvernement est louable et rappelle que son institution apportera toujours le soutien nécessaire.