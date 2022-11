Tchad : les manifestants ont été "endoctrinés, manipulés et jetés en pâture", selon Moustapha Masri

Selon lui, "ils ont été endoctrinés, manipulés et jetés en pâture".



"Libérez-les au nom de la paix, au nom de l'avenir et pansons nos plaies", exhorte Moustapha Masri.



S'agissant des familles endeuillées, il appelle l'État à les accompagner et à les soutenir avec notamment la mise en place d'un organe de soutien psychologique au nom de la nation.