Tchad : les marchés peinent à faire respecter les mesures contre la Covid-19

Face à la pandémie de coronavirus qui continue de sévir, le Comité de gestion de crise sanitaire a rappelé mercredi aux responsables des marchés et a exigé d'eux le respect des engagements pris pour se conformer et faire observer les mesures suivantes :



- la fixation d'un point d'entrée et d'un point de sortie pour chaque marché ;

- la mise en place des dispositifs permanents de lavage des mains à l'eau et au savon ;

- la désinfection quotidienne de chaque marché ;

- la régulation des flux des personnes à l'entrée de chaque marché ;

- le port obligatoire du masque par tous ;

- l'espacement des étalages.



Le Comité déplore, avec une vive préoccupation, la non-application des mesures barrières, notamment dans les lieux de culte, les marchés, le transport en commun interurbain, les restaurants, et la violation des restrictions relatives aux places mortuaires et aux cortèges funèbres.



"Le Comité compte sur l'esprit civique et le sens de responsabilité de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles", rappelle le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.