Tchad : les médias au service de la promotion des droits et du bien-être de l'enfant

L'objectif est de bien contribuer à la bataille que mène l'Unicef en partenariat avec le gouvernement du Tchad, pour mieux protéger les droits de l'enfant et améliorer leurs conditions de vie.



Les récipiendaires ont été outillés en techniques de traitement des informations favorables à la protection des enfants dans les médias, le cadre juridique en lien avec la protection de l’enfant, la charte et le guide de protection de l’enfant dans les médias ainsi que les techniques de détection des fausses informations.



Donaig Le Du, cheffe de la communication à l'UNICEF au Tchad, a rappelé aux récipiendaires qu'ils sont "désormais les portes-paroles de la promotion des droits et de l'image de l'enfant" dans leurs médias respectifs.



Elle compte sur eux "pour positionner la question des droits de l'enfant dans le débat public et mieux informer la population sur la situation de l'enfant tchadien". Les journalistes sont aussi exhortés "à donner la parole aux enfants, aux adolescents et jeunes pour favoriser leur participation et expression".



Le ministère de la Communication est invité à appuyer davantage les formations en faveur des journalistes spécialisés sur les thématiques en lien avec les droits de l’enfant et renforcer des partenariats avec les organisations qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’enfant. Quant à l'Unicef, les récipiendaires lui recommandent de continuer à appuyer les médias dans le traitement des informations liées à la protection de l’enfant ; renforcer les compétences des journalistes et les outiller aux fins de traiter des sujets relatifs à la protection des droits de l’enfant ; et doter les points focaux de matériels de travail pour la réalisation des reportages de terrain.



L formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Tchad/UNICEF avec le ministère de la Communication via sa coordination système des Nations Unies, en collaboration avec la Maison des médias et l'Union des journalistes du Tchad (UJT).