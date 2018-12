Tchad : les médias mis en garde contre des propos subversifs sur la situation au Nord

Dans un communiqué du 4 décembre 2018, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) porte à l'attention des médias qu'elle constate avec regret depuis quelques jours la diffusion dans certains médias des propos déplacés ou des contenus copiés sur des sites à caractère subversif portant sur une possible guerre dans le Nord du Tchad sans apporter des preuves ou des faits probants pour étayer lesdits contenus.



La HAMA rappelle que les médias sont des acteurs majeurs de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Par conséquent, ils doivent contribuer à enrichir le débat public aux fins de lutter efficacement contre les menaces à la paix, à la sécurité et à l'intégrité de notre pays que constituent les Boko Haram et les groupes terroristes divers.



La HAMA rappelle aux responsables des médias que l'article 90 de l'ordonnance du 29 juin 2018 portant régime de la presse écrite et média électronique au Tchad sanctionne l'apologie du terrorisme, du djihadisme, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec les terroristes.



Au regard des dispositions précitées et eu égard aux contenus de certains médias, la HAMA compte sur le sens de la responsabilité des Responsables des médias pour veiller aux contenus qu'ils diffusent afin d'éviter de telles publications sans faits ni justifications. "La liberté d'expression est certes un droit mais elle est encadrée par les textes de notre République dont la HAMA à la charge de veiller à leur application. Cette liberté ne peut mieux s'exercer que dans un pays en paix et en sécurité", rappelle le communiqué signé par le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye.