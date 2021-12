Tchad : les médias outillés pour accompagner le processus de la transition

Un atelier de renforcement des capacités des médias publics et privés, en appui aux processus de transition, a été organisé par l'ONG ADES en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, du 13 au 15 décembre 2021 à Mara.



Au total 44 journalistes de la presse publique et privée ont pris part à cet atelier.



La promotion d’une transition responsable inclusive et pacifique au Tchad, l'accompagnement du processus de transition en cours par la production de contenus médiatiques favorisant la prévention de conflits ainsi que la promotion de la paix et de la cohésion sociale ont été les points culminants de cette assise.



Les participants ont formulé quelques recommandations au gouvernement afin de leur faciliter les tâches dans l'exercice de leurs fonctions. Le premier point est l'accès aux sources d'information à tous les journalistes tchadiens, le libre accès à tous les courants de pensées et d'opinions aux médias, la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier et surtout la mise en place une plate-forme de partage d'information.



Aux partenaires techniques et financiers, les participants ont sollicité l’organisation d’autres sessions de renforcement de capacité des journalistes, le soutien matériel et financier aux médias pour une meilleure couverture médiatique du processus de transition en cours.



A la fin de cette formation, quelques résolutions ont été également suggérées notamment la création d'un espace de dialogue entre les différentes composantes de la société tchadienne, la création d'un programme de conscientisation et de sensibilisation sur la transition, le dialogue nationale inclusif et la variation du contenu de nos programmes. Les médias ont promis mettre en pratique les enseignements acquis au cours de cet atelier.