Tchad : les meilleurs élèves primés à Pala

Les lauréats du concours du prix d'excellence, comptant pour la 5ème édition, dans le département de Mayo Dallah, ont été primés samedi dernier au Centre Culturel Nicodème de Pala.



A cette occasion, deux meilleurs élèves, dont un du cycle moyen (collège) et un autre du cycle secondaire (lycée), ont reçu chacun un vélo tout terrain, des kits scolaires et bien d'autres cadeaux.



Ces deux meilleurs élèves sont issus des établissements scolaires Élie Tao Baïdo et Les disciples des ACT de Pala. Les élèves qui ont occupé les 2ème et 3ème rangs bénéficient des kits scolaires et de quelques cadeaux. L'édition du concours du prix d'excellence de cette année 2022 a vu la participation de 63 établissements scolaires sur les 135 établissements scolaires publics et privés que compte le département de Mayo Dallah.



Plus de 300 candidats ont concouru dans le centre principal à Pala, et dans deux autres centres secondaires à Torrock et à Lamé, la première extension du genre pour ce concours. Le concours du prix d'excellence, organisé depuis 2018 par l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mayo Dallah, vise à susciter l'esprit d'émulation des élèves et de faire la promotion de l'excellence, souligne l'inspecteur Koye Bawa Laurent.



C'est le préfet du département de Mayo Dallah, Oumar Issaka Fouzari qui a présidé la cérémonie. Il a mis l'accent sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école. L'élève Djikidené Kaïmon du complexe scolaire Élie Tao Baïdo de Pala qui occupe le premier rang du cycle secondaire cette année, remporte depuis trois ans ces prix d'excellence.