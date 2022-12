Tchad : les meilleurs producteurs agricoles du Bahr-Azoum récompensés pour leurs rendements

La délégation provinciale de la production et de la transformation agricole du Salamat a remis officiellement ce 23 décembre 2022, des kits aux meilleurs producteurs de la campagne agricole 2022 dans le département de Bahr-Azoum.



Cette cérémonie récompensant les meilleurs producteurs agricoles du département de Bahr-Azoum entre dans le cadre de la réalisation des actions de la délégation provinciale de la production et de la transformation agricole du Salamat.



10 personnes jugées meilleurs producteurs de la campagne agricole 2022 par la délégation de la production et de la transformation, ont reçu des kits agricoles et d'autres équipements de production.



Des attestations de satisfaction ont été aussi remises à ces hommes et femmes qui excellent dans le domaine de la production agricole.



Le premier à être récompensé est le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam qui vient en tête des producteurs du département de Bahr-Azoum.



Recevant son attestation de satisfaction des mains du délégué provincial, il a remercié les plus hautes autorités du pays qui ne cessent d'apporter des multiples appuis en faveur du domaine agricole. Par ailleurs, il exhorte les citoyens à labourer la terre pour nourrir la nation tchadienne.



Le délégué provincial de la production et de la transformation agricole du Salamat, Hissein Wileda Nouri, déclare être très satisfait des producteurs qui ont adopté les techniques culturales vulgarisées par les techniciens agricoles afin d'arriver à des bons rendements.



Il les encourage à continuer davantage sur le même élan afin que la province du Salamat demeure grenier de ce pays.