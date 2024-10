Tchad : les membres de l'ONG ACIEDD à l'école du numérique

Le 15 octobre 2024, le vice-président du conseil d'administration de l’ONG Action citoyenne pour l'information et l'éducation au développement durable (ACIEDD), Zakaria Hassan Moustapha, a lancé une série de formations, au profit des membres de son organisation. Le lancement a eu lieu à N'Djamena, au Centre 235.



Cette série de formations se penche sur plusieurs thèmes, notamment l'hygiène des appareils numériques, la gestion des mots de passe, le chiffrement, la sécurité physique, la gestion du stress et la résolution des conflits. Elle s’étend sur une période de 5 jours, et a pour principaux objectifs de renforcer les capacités des membres de l'ACIEDD.



Selon le programme de l'ONG ACIEDD, au sortir des formations, un groupe de travail, constitué des membres formés, sera créé, et dont le rôle sera de proposer une stratégie de sécurité numérique, de protection des données, la gestion du site web et des emails professionnels.



Il s’agit par ailleurs de répondre en cas d’attaque numérique par des hackers, de la mise en application des recommandations de ces formations, afin de prévenir toute difficulté susceptible d’entraver la bonne marche des activités de l’ONG. Cette série de formations est rendue possible, suite à l’audit de l’ONG ACIEDD organisé par leur partenaire Digital Definder Partenership (DDP), et ayant révélé plusieurs difficultés et défis à relever par l’ONG ACIEDD.



Le formateur, Amara baba Dabala, ingénieur en réseaux télécom et cyber-sécurité, a exhorté les participants à suivre ces formations avec assiduité, pour répondre aux défis qui les attendent. Il a demandé aux bénéficiaires d'être ponctuels et participatifs à ces formations pour en tirer profit.