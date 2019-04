Tchad : les membres de la CENI ont prêté serment

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont prêté serment, ce jeudi 4 avril, devant la Cour suprême, malgré les contestations de l'opposition.



Les 31 membres ont juré ce jeudi d’appliquer la loi fondamentale et d’être impartiale, pendant qu’une partie de l’opposition qui siège au Cadre national de dialogue politique (CNDP) menace de geler sa participation au sein de cette institution jusqu’à nouvel ordre pour protester contre cette désignation qui ne fait pas l’unanimité.



Le chef de l’opposition tchadienne Saleh Kebzabo, a signé un communiqué de presse demandant aux représentants de l’opposition qui siègent au CNDP de geler leur participation pour protester non seulement contre la désignation de Kodi Mahamat comme président de la CENI, mais aussi pour réitérer l’annulation du décret n° 216 portant désignation de 30 membres de la CENI dont 15 de la majorité et 15 de l’opposition.



La CENI est chargée d'organiser les élections législatives et locales au Tchad, reportées à plusieurs reprises depuis 2015. Officiellement, 15 de ses membres sont issus de la majorité et 15 autres de l'opposition, toutefois plusieurs opposants ont affirmé que les personnalités nommées pour leur compte ne les représentaient pas.