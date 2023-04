Tchad : les membres de la CONOREC de deux départements du Ouaddaï installés

Le chef de mission de la CONOREC provinciale, Annadjib Taha Mahmoud, a demandé aux membres des deux bureaux départementaux de travailler en étroite collaboration afin d'accomplir leur mission. Il a également souligné le rôle important de la CONOREC et a exhorté les membres des deux départements à se mettre au travail.



Le préfet du département d'Abougoudam, Ousmane Djibrine Nassour, et celui de Djourfall Ahmar, Achafi Issa, se disent engagés à assumer avec dévouement la mission qui leur a été confiée. Ces derniers ont remercié les plus hautes autorités du pays ainsi que celles de la province du Ouaddaï pour leur confiance placée en eux.