Tchad : les membres du CPCR se réunissent à Rome pour discuter de la situation du pays

Les membres du Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR) des mouvements de l'opposition politico-militaire et alliés ont tenu une rencontre à Rome en Italie, du 6 au 9 mars 2023.



Cette rencontre avait pour but de discuter de la situation politique et sécuritaire au Tchad.



Il s'agit de la troisième rencontre de ce type depuis janvier 2022. Le CPCR avait exprimé le souhait que cette rencontre soit organisée avec la participation des organisations de la société civile et des représentants des partis de l'opposition, mais cela n'a pas été le cas cette fois-ci.



Malgré cela, les membres du CPCR ont saisi cette occasion pour discuter en présentiel et échanger avec des partenaires institutionnels du Tchad impliqués dans la recherche d'une solution durable aux problèmes du pays.



Le CPCR tient à préciser qu'il n'était pas question de rencontrer des représentants des autorités de N'Djamena, contrairement aux allégations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le CPCR réaffirme son engagement et sa disponibilité totale pour contribuer aux efforts visant à résoudre la crise tchadienne dans un cadre global et véritablement inclusif.



Adoum Y. Kougou a signé ce communiqué de presse pour le CPCR, qui s'adresse à l'opinion nationale et internationale. Le CPCR est un cadre permanent de concertation et de réflexion des mouvements de l'opposition politico-militaire et de leurs alliés.