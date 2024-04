Tchad : les membres non permanents de l'ANGE de la Nya ont prêté serment ce 23 avril

Cette prestation de serment, faut-il le rappeler, fait suite à une audience solennelle organisée par le tribunal de grande instance de Bébédjia, en présence du préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barth.



Après la vérification de l'identité des candidats au serment, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bébédjia, Sondé Mougnan a, dans ses réquisitions, évoqué tout d'abord la loi organique no.002 de 2024, portant attribution, fonctionnement et organisation de l’ANGE.



Il s’est longuement attardé sur 4 valeurs qui sont : l'indépendance, la loyauté, la discrétion et l'impartialité, pour situer les membres. Ensuite, il a demandé au président du tribunal de prendre acte de ses réquisitions, et de recevoir le serment des récipiendaires.



C'est après que Kossanou Ndolombaye Lamer, greffier en chef, a procédé à la lecture de l'acte et de la formule consacrée au serment, et par ce terme, les récipiendaires sont passés devant le tribunal. Le président par intérim du tribunal, Boudina David reçoit les serments et les revoit à l'exercice de leurs fonctions.



Après l'audience solennelle de prestation de serment, la formation des membres est axée sur la genèse et les principes directeurs des organes de gestion des élections au Tchad, le cadre normatif et institutionnel actuel des élections au Tchad, et sur le processus électoral.