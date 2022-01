Tchad : les militaires ont célébré la fête des armées avec un banquet à Abéché

La 14ème édition de la fête a été agrémenté par des musiques militaires, des présentations théâtrales et plusieurs interventions.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine, a rendu un hommage mérité au feu Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour les sacrifices consentis en faveur de la paix et de la sécurité. "Il est tombé sur le champ de bataille en voulant défendre l'intégrité territoriale du pays", a rappelé le général Ahmat Dari Bazine.



Pour sa part, le commandant de la zone de défense n°2, colonel Yotelngar Patrice, a fait observer une minute de silence en mémoire du Maréchal du Tchad. Il a salué le rehaussement de la grille salariale et l'instauration du tableau d'avancement des grades par le président du Conseil militaire de transition (CMT).



La cérémonie a pris fin avec un banquet.