Tchad : les militaires se forment sur les droits et la protection de l'enfant

L'objectif est de sensibiliser les forces de défense et de sécurité sur les droits et la protection des droits de l'enfant dans les situations de conflits armés, avant, pendant et après.



Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général Ousmane Bahar Mahamat Itno, a invité les participants à plus d'assiduité et de rigueur dans la formation, afin d'en tirer profit et de répercuter les bienfaits.