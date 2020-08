TCHAD Tchad : les militants du MPS du Tibesti dressent un bilan élogieux du président

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Août 2020





Le secrétaire général du MPS de la province du Tibesti Galmay Sidi Djiran a fait hier, dans la province du Tibesti, un point de presse pour exprimer "toute sa reconnaissance au président fondateur du MPS pour les différents sacrifices consentis pour la stabilité de la paix et pour le bien être des Tchadiens."



Il a dressé un bilan particulièrement élogieux sur le plan social, politique, sécuritaire, diplomatique. Les militants du MPS de la province du Tibesti disent avoir accueilli cette élévation à la dignité de maréchal du président Idriss Deby Itno "avec fierté et enthousiasme".



Selon le secrétaire général du MPS de la province du Tibesti, Galmay Sidi Djiran, le chef de l’État "devrait mériter un titre plus supérieur que le Maréchal, pour avoir libéré le peuple Tchadien de la dictature la plus sanglante de l’Afrique."



Il indique que le Maréchal a "jeté les bases essentielles d’un État de droit indispensable à l’instauration d’une nation désormais démocratique et d’expression pluraliste."



D’après Galmay Sidi Djiran, les pertinents efforts de consolidation des acquis démocratiques à travers une politique constante de dialogue et de « main tendue » ont fourni au pays une stabilité bénéfique à l’exploitation du pétrole.



Par ailleurs, il souligne que la​ mise en œuvre efficace du programme du chef de l’État a permis d’améliorer significativement le cadre et les conditions de vie des Tchadiens dans l'ensemble, du fait de la croissance fortement booster par les revenus pétroliers.



« Le Marechal du Tchad a fait des grandes réalisations que les Tchadiennes et Tchadiens de tout bord doivent s’estimer heureux, car l’homme a consacré toute sa vie pour son pays », affirme-t-il. Pour le secrétaire général provincial, le MPS « parti rassembleur » a su mobiliser la confiance du peuple Tchadien qui a approuvé massivement le programme politique en 2016.



Selon lui, sur le plan social, l’on constate aujourd’hui la cohésion nationale préservée, le renforcement des institutions démocratiques et la restauration de la loi et de l’ordre, marquant une rupture définitive dans la gouvernance du pays et un nouveau départ pour un nouveau modèle de gestion de l’État en accord avec les exigences de la Vision 2030.





Il souligne que sur le plan politique, le dialogue, comme principe immuable et mode de gouvernance a été consolidé avec toute la classe politique ainsi qu’avec la société civile afin de préserver et sauvegarder le patrimoine commun des valeurs qui régissent la société et le fonctionnement de la démocratie.



Le secrétaire général provincial du MPS Galmay Sidi Djiran dit qu’un accent doit être mis sur la politique de la « main tendue » du Marechal qui vise à réunir tous les Tchadiens autour d’une seule idéologie et accordant l’amnistie à tous les Tchadiens exilés. D’après lui, la nouvelle constitution du 04 mars 2018 issue du Forum national Inclusif a apporté beaucoup d’innovations décisives dans l’organisation institutionnelle au Tchad.



À ses yeux, le chef de l'État s'est engagé à "impulser une diplomatie à la fois politique et économique en consacrant les efforts à la mobilisation accrue des ressources extérieurs, en établissant de nouveaux partenariats pour le développement et en menant des actions énergétiques innovantes en faveur de l’image de marque de notre pays."



La stabilisation de la pandémie de la COVID-19, l’anéantissement de Boko Haram et l’intervention militaire de l’armée au Sahel dans la lutte contre le terrorisme sont mis à l’actif du président Idriss Deby Itno par les militants du Tibesti.





Dans la même rubrique : < > Tchad : en 60 ans, la population a augmenté de plus de 400% Tchad : quatre nominations à l'Ordre national Tchad : sept nominations à l'Ordre du mérite civique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)