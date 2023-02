Tchad : les missions de la Commission de contrôle biométrique des fonctionnaires de l'État précisées

Les Secrétaires Généraux et Directeurs des Ressources Humaines des différents ministères sont assignés la tâche d'établir une liste nominative des agents présents à leur poste et de ceux en absence justifiée.



Le Directeur du Contrôle et de l'Enregistrement du Secrétariat Général du Gouvernement est chargé d'authentifier les actes de recrutement et de gestion des carrières qui lui seront soumis. Les Secrétaires Généraux provinciaux et départementaux sont appelés à venir en appui technique aux équipes de contrôle dans leurs localités respectives, tandis que les Délégués provinciaux doivent délivrer avec intégrité, probité et rigueur un certificat de présence effective à tout fonctionnaire ou contractuel de l'Etat présent au poste.



La Commission accorde une attention particulière à la délivrance des documents mentionnés, précise Abdoulaye Mbodou Mbami, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, président de la commission du contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État.