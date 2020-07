Tchad : "les moyens de communication ne sont pas créés pour s'insulter ou critiquer des ethnies"

Le président de la République Idriss Déby a adressé vendredi ses voeux à toutes les familles tchadiennes, à l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha. Il a exhorté au respect des mesures barrières et s'est également exprimé sur un risque de déchirure du tissu social.



Selon le président, "ces derniers temps, il y a des individus qui utilisent les moyens de communication pour déchirer le tissu social. Ce qui est curieux, ce sont les jeunes qui ont leur avenir devant eux. La culture de communautarisme est un danger qui guette notre pays."



"Je dirai à tous, qu'ils soient musulmans, chrétiens, sans religion, que l’avenir de ce pays se jouera dans l’unité nationale, dans la paix et dans la stabilité. Ce sont des valeurs qui sont très chères, que les Tchadiens doivent observer, garder jalousement et cimenter l’unité nationale", a indiqué le chef de l'État.



"Qu’ils abandonnent où qu’ils soient, de l’intérieur ou de l’extérieur, cette manière de communiquer. WhatsApp n’est pas créée pour distiller la haine. Les moyens de communication ne sont pas créés pour s'insulter, pour cultiver la déchirure, critiquer des ethnies, ou la culture du communautarisme. Ils sont dans le mauvais chemin", a-t-il déclaré.



Dans son prêche, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou a indiqué que le communautarisme est pire que la pandémie du coronavirus. Il a exhorté les fidèles à un comportement responsable, à être solidaires, tolérants, et à prêcher partout la paix et l’unité des fils du Tchad.