Tchad : les nominations constantes freinent les réformes, selon l'Assemblée

Les mouvements constants des principaux responsables des régies ne sont pas de nature à faciliter la mise en oeuvre des mesures souhaitées d'amélioration des recettes, selon la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, présidée par Adeli Edh Tarsoui.



"La prolifération des services dans les organigrammes ne s'explique pas et entraine de surcroit des coûts de fonctionnement parfaitement inutiles", explique-t-elle.



En outre, la Commission remarque que le rattachement du guichet unique au ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme n'est pas fonctionnel en raison de la nature de cette structure à faire de recouvrement de recette, la sécurisation des documents n'étant que la conséquence des opérations centralisées.



Elle recommande de stabiliser les techniciens des régies financières pour une utilisation efficiente et un suivi de l'évolution des législations et règlementation financières et fiscales ; de réviser des organigrammes des directions et services des régies en réduisant leurs nombres, afin d'améliorer la qualité des services administratifs et baisser les dépenses de fonctionnement ; et de rattacher le guichet unique à la direction générale des services des domaines du ministère des Finances et du Budget pour une meilleure fonctionnalité.



"C'est le rôle des députés de vouloir se renseigner, de vouloir connaitre ce que nous avons l'intention de mettre en oeuvre en 2019. Je pense que chacun a tenu son rôle. Il y a eu beaucoup de suggestions et de propositions que nous retiendrons. Ils n'ont pas manqué de nous dire de bien noter, nous avons bien noté. Nous essayerons de traduire tous leurs commentaires et toutes leurs propositions dans les faits", a expliqué le ministre des Finances et du Budget, en réaction aux nombreuses remarques et propositions formulées dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.