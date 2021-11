Tchad : les nominations doivent désormais respecter ces trois critères

Le Conseil des ministres a suivi ce 29 novembre une communication du président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby portant sur les critères de nomination aux postes de responsabilité dans les différents ministères.



Le président dit avoir constaté, qu’en dépit de la note circulaire du Premier Ministre de Transition du 08 Septembre 2021, certains ministres continuent de proposer pour les nominations aux postes de responsabilités des profils qui ne respectent pas les critères de compétence, d’expérience et d’équité.



Dorénavant, toute proposition de nomination doit strictement respecter les critères suivant:

- La compétence

- L’expérience

- L’équité



Tous les ministres ont été appelés à assumer pleinement leurs fonction et à prendre entièrement leur responsabilité dans le strict respect de leurs prérogatives et attributions.