"Les nominations par messages doivent cesser. Nombreux sont les responsables désignés par messages qui n'ont pas de salaires et qui arnaquent. la population. Cela doit cesser ! Parallèlement, le gouvernement doit rehausser les salaires et avantages des préfets et sous-préfets qui ont stagné depuis des années"

Ce 10 mars, il a rencontré les forces vives. Au cours de la réunion, le président a appelé à la fin des nominations par messages pour les responsables administratifs, soulignant que de nombreux responsables nommés par ce moyen ne reçoivent pas de salaire et arnaquent la population. Il a exhorté le gouvernement à augmenter les salaires et les avantages des préfets et sous-préfets, qui ont stagné depuis des années.Au sein de l'opinion publique, cette pratique a été critiquée pour son manque de transparence et de responsabilité.