Tchad : les notaires appellent à un arrêt de travail suite à l'évasion du Palais de justice

Le président de la Chambre nationale des notaires du Tchad (CNNT), Maître Djomia Germain, a dénoncé mardi avec une vive indignation l'évasion qui a eu lieu le 17 septembre au Palais de justice de N'Djamena.



Il a invité tous les notaires à observer un arrêt de travail de trois jours, allant du 24 au 26 septembre 2020.



Le CNNT condamne avec vigueur cet acte répréhensible et exprime sa solidarité à l'égard de l'ensemble du corps judiciaire. Elle estime que "cet acte qui frise la rébellion, est un défi lancé au pouvoir judiciaire, partant la République toute entière".



La Chambre nationale des notaires se félicite de l'arrestation et de la condamnation des auteurs et coauteurs de cet acte. Elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir par tous les moyens, la sécurité de tous les acteurs judiciaires sur l'ensemble du territoire.



"Ceux qui rendent la justice et ceux qui y concourent sont de manière tristement récurrente, objet de menace, d'humiliation et de mépris, chose inacceptable dans un État de droit digne de ce nom", souligne Maître Djomia Germain.



Six personnes ont été condamnées lundi, au cours d'un jugement correctionnel spécial, à cinq ans de prison pour évasion et complicité d'évasion.