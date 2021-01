Tchad : les nouveaux membres d'Internet Society Chad installés

N'Djamena - Les neuf nouveaux membres du bureau d'Internet Society Chad ont été installés jeudi au Ledger Plaza. L'organisation à but non lucratif a pour mission de vulgariser l'usage professionnel et privée de l'Internet au Tchad.



Le président réélu Tidjani Mahamat Adoum a adressé ses remerciements pour la confiance. Il a rappelé qu'une même mission est partagée : servir la communauté d'Internet au Tchad.



"J'ai estimé essentiel que nos interactions soient constructives et porteuses d'avenir. Je mesure l'ampleur et la dimension de la tâche que vous nous confiez, et nous avons besoin d'être assurés d'un fort soutien de toute la communauté Internet du Tchad pour nous permettre d'avancer sur le difficile chemin des réformes et de développement de notre chapitre", a déclaré Tidjani Mahamat Adoum.



Aux membres sortants du précédent bureau, Tidjani Mahamat Adoum rassure que leur départ ne signifie pas la fin de la collaboration.



S'agissant de la nouvelle équipe, Tidjani Mahamat Adoum se dit heureux de pouvoir poursuivre avec eux le travail entamé.