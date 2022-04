Tchad : les opérateurs économiques réclament leur dû

Un sit-in a été organisé par les opérateurs économiques ce jeudi 07 avril 2022, devant les services du Premier ministre à Ndjamena. Le but principal de cette manifestation porte sur le règlement de la dette impayée de l’Etat envers ses prestataires.



Ainsi, ce matin, vers dix heures, le syndicat des opérateurs économiques s’est mobilisé, tout d'abord devant le ministère des Finances et du Budget, et en ensuite devant les locaux de la Primature pour se faire entendre. Ce sont des hommes bien enturbannés pour faire face au gaz lacrymogène de la Police nationale, qui ont bravé le soleil accablant pour cette cause.



Munis de pancartes portant la mention suivante : « Nous opérateurs économiques n'en peuvons plus ! ». Le syndicat des fournisseurs de l'État explique que toutes leurs économies sont parties pour le service de l'État. Les factures impayées s'élevaient déjà à 110 milliards de FCFA du temps du président Maréchal Idriss Deby Itno, qui avait alors promis de régler cette dette. Elle s'est augmentée avec l'arrivée au pouvoir du président du CMT.



Le sit-in a été enfin dispersé par les forces de défense et de sécurité, dont le Groupement d'intervention rapide (GMIP) et la Police nationale. Les manifestants ont été pourchassés jusqu'au centre Almouna, alors que les journalistes venus pour la couverture médiatique ont échappé de justesse à la violence.



Le syndicat des opérateurs économiques prévoit une conférence de presse dans un futur proche car, disent-ils, la lutte ne fait que commencer.