Tchad : les organisations féminines conscientisées sur les défis à relever

Dans le cadre de la campagne mondiale He For She, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, en collaboration avec ONU-Femmes, a échangé avec les organisations des femmes le 13 octobre 2021, à la Maison de la femme.



Selon la directrice régionale de ONU-Femmes, Mme Oulimata Sarr, pour parvenir aux résultats attendus et atteindre les objectifs, il faut nécessairement relever le défi. Notamment celui de l'éducation, des statistiques et le problème de la budgétisation. Pour mieux mener ses actions, elle a donné quelques stratégies de lutte pour faire bouger les lignes. Il s'agit de la législation dont il faut changer les textes discriminants, le renforcement des capacités des femmes et des acteurs, le financement, l’accès à l'information et la vulgarisation en langue nationale et enfin, les infrastructures. Elle a terminé son propos en conviant les femmes à s'engager fermement pour atteindre le résultat.



Pour la directrice générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, les échanges portent sur les défis à relever au niveau national, régional et international. Elle a axé son intervention sur les acquis nationaux de l’égalité, à savoir, les lois internes, les mécanismes nationaux de l'égalité et les stratégies. Quant aux participants, ils ont exposé leurs préoccupations et leurs doléances, et en retour, ils ont eu des réponses satisfaisantes.