Tchad : les organisations féminines demandent au PCMT de s’investir pour résoudre les crises

Les organisations féminines plaident pour un apaisement du climat socio-politique à travers une série de recommandations. Leur plaidoyer, contenu dans un document, a été remis ce 27 mai au premier ministre Pahimi Padacké Albert, à défaut d'avoir pu organiser une grande rencontre ce matin à N'Djamena pour des raisons sécuritaires. Les femmes lancent un appel solennel, vibrant et urgent :



• Au Président du Conseil Militaire de Transition :

✓ De s’investir personnellement pour résoudre les crises sociales et sécuritaires ;

✓ De garantir la justice et l’équité à tous les citoyens et citoyennes ;

✓ De restaurer l’Autorité de l’Etat ;



• Au Gouvernement

✓ D’œuvrer immédiatement à l’apaisement du climat social ;​

✓ De maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux et les forces vives de la République ;

✓ De mener des actions concrètes pour apporter des solutions aux problèmes sociaux, précisément la cherté de vie, la crise énergétique et l’accès à l’eau potable ;

✓ De nommer les hommes qu’il faut à la place qu’il faut, particulièrement à l’administration du territoire ;

✓ D’appliquer le droit, la justice et l’équité à tous les niveaux ;

✓ D’impliquer effectivement les femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits ;



• Au peuple tchadien

✓ De ne pas céder aux diverses manœuvres et incitations à la haine ;

✓ De respecter les textes et lois en vigueur ;

✓ De respecter les divergences d’opinion et de la diversité religieuse et culturelle ;

✓ De respecter les droits humains et principes de citoyenneté ;

✓ D’arrêter immédiatement les conflits récurrents qui menacent l’unité nationale.



• Aux politico-militaires

✓ De considérer les préoccupations des femmes tchadiennes, premières victimes des conflits ;

✓ De finaliser le processus de Doha pour l’organisation du Dialogue National Inclusif, tant attendu par tous les fils et filles du Tchad ;



• Aux Partenaires Sociaux et Forces Vives de la Nation

✓ De prioriser le dialogue dans l’apaisement du climat social ;

✓ De contribuer positivement au renforcement de l’Etat de droit ;

✓ De respecter les textes et lois en vigueur ;



• Aux Femmes Tchadiennes

✓ D’être la garantie de durabilité de tout processus de Paix ;

✓ De taire les querelles et les divisions internes pour œuvrer à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale ;

✓ D’apporter des contributions nécessaires pour la réussite du Dialogue National Inclusif.



• A la communauté Internationale et les Partenaires Techniques et financiers :

✓ De jouer leurs rôles de Diplomates pour l’apaisement du climat social au Tchad.