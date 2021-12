Tchad : les organisations féminines optent pour un État unitaire fortement décentralisé

Des consultations nationales des femmes tchadiennes ont eu lieu du 6 au 9 décembre en prélude du dialogue national inclusif.



Mariam Djimet Ibet, présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique section du Tchad, par ailleurs présidente du présidium de la consultation nationale des femmes tchadiennes, explique que la consultation a permis de passer au crible beaucoup de thématiques d'intérêt national : la question de la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la paix et la fameuse forme de l'État qui a fait beaucoup de débat ces derniers jours.



"Le Réseau des femmes ministres et parlementaires, avec nos sœurs des associations féminines et celles de 23 provinces de notre pays, avions opté pour un 'État unitaire fortement décentralisé'', a conclu Mariam Djimet Ibet.